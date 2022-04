Het Kunstuur in Hasselt: een totaalbeleving met schilderkunst, muziek en verhaal

“We staan voor een speciaal werk”, begint Hans, “Hanengevecht in Vlaanderen, van de Waregemse kunstenaar Emile Claus.” Eind jaren 1800 reisde het schilderij de hele wereld rond. Daarna lag het jarenlang in de kelder van het kasteel van Potegem in Waregem. Tot nu bestonden er enkel zwart-witfoto’s van, maar de broers Bourlon vonden de eigenaar en kregen het schilderij te pakken. "Het zag volledig zwart toen we het meenamen, we hebben het laten herstellen en uiteindelijk is het een prachtig, kleurrijk werk geworden. Het is een unicum, want Hanengevecht in Vlaanderen is nog nooit eerder getoond in musea."