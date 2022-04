Hulpdiensten te voet door Tijsmanstunnel na ongeval: "Hou altijd reddingsstrook vrij"

Twee vrachtwagens botsten donderdagmiddag rond 15 uur op elkaar en de tunnel was volledig versperd, met files tot gevolg. Wouter Bruyns, woordvoerder van Politiezone Antwerpen, stond toevallig zelf in die file en bekloeg zich er op Twitter over dat automobilisten geen reddingsstrook hadden vrijgehouden. "Ik sta vast in de #Tijsmanstunnel door een ongeval. Zelfs in zo’n smalle tunnel houdt niemand plaats voor hulpdiensten. Ik zag brandweermannen, politie en ambulanciers dus te voet door te tunnel ter plaatse komen. File? Denk aan de #reddingsstrook", was te lezen.