Het leven wordt fors duurder: hoelang blijft de inflatie hoog en hoe is dat te bestrijden? 10 vragen en antwoorden

Het is de dure energie die de inflatie sinds de herfst opnieuw de hoogte heeft ingejaagd. Elektriciteit is in ons land nu bijna 50 procent duurder dan een jaar geleden, aardgas is 148 procent duurder. De prijs van stookolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 62 procent gestegen in één jaar tijd.

Maar ook de rest van het leven wordt nu duurder. Dat is duidelijk te zien aan de kerninflatie: dat is de inflatie die geen rekening houdt met de energieprijzen en verse voeding. Die bedraagt nu 3,75 procent, veel meer dan de 2 procent inflatie waar de Europese Centrale Bank naar streeft. Opvallend: ook de prijs van voeding stijgt. Voeding is nu 4,6 procent duurder dan een jaar geleden. Dat heeft al voor een stukje te maken met de oorlog in Oekraïne, dat een belangrijke voedingsproducent is. Maar de grootste impact van de stijgende graanprijzen moet zich nog laten voelen.