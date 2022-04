Kinderopvang wil radicale omslag: "In 20e eeuw een zorgberoep, nu moet het pedagogisch beroep worden"

De kinderopvangsector in Vlaanderen eist meer mensen en middelen en een duidelijk plan waar het naartoe moet met de sector. "In de 20e eeuw was kinderopvang vooral een zorgberoep, in de 21e eeuw moet het echt een pedagogisch beroep worden", zegt Anne Lambrechts van vzw Elmer, een kinderopvangorganisatie in Brussel. Straks is er een manifestatie van de sector aan het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).