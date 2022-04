Klimaatactivisten bezetten steenkoolterminal aan Gentse haven

"We eisen dat er op korte termijn een energietransitie komt voor de Gentse haven", zegt klimaatactivist Celestin Claeys. "Daarbij moet de stad beginnen met het bannen van fossiele brandstoffen uit de haven, want de verbranding van fossiele brandstoffen is de grootste oorzaak van de huidige klimaatchaos."

Tegen de middag kwam de politie ter plaatse en maakte een einde aan de demonstratie. De vrachtwagens op de Kennedylaan werden omgeleid.