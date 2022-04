Universiteit KU Leuven zamelt bijna half miljoen euro in voor Oekraïne

Rector Luc Sels is erg opgezet met de actie: "Deze gulle blijk van solidariteit, van zowel binnen als buiten de universiteit, is hartverwarmend", zegt hij in een mededeling. "Het fonds zorgt meteen al voor een stevige financiële basis om onderzoekers en studenten op de vlucht in staat te stellen verder te werken of te studeren. Deze oorlog is al verschrikkelijk genoeg. Met dit fonds kunnen we toch al een deel van de materiële zorgen wegnemen en hen een warm onthaal en een werk- en studieplek bieden, weg van oorlogsgeweld."