Ander camouflagepatroon en voor het eerst ook model voor vrouwen: dit is nieuwe uniform van onze militairen

Het nieuwe ontwerp biedt meer comfort en bescherming én voor het eerst komt er ook een aangepaste snit voor vrouwen. "Maar tien procent van de Belgische militairen zijn vrouwen, dat is te weinig. Wij denken aan hen.



Zoë is een vrouw die deel uitmaakt van het testteam: "Eindelijk zijn er nu maten met kortere mouwen en bredere heupen. Echt op maat van een vrouwenlichaam. Vroeger was het toch wat behelpen." zegt Zoë. "En het is eigenlijk best mooi ook. Het straalt professionaliteit uit."

Bij het ontwerp van het nieuwe uniform is extra rekening gehouden met morfologie. Er is een heel breed gamma nu aan maten, zowel voor mannen als vrouwen. Het is belangrijk dat vrouwen zich goed voelen in het uniform", vertelt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).