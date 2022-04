Limburgs ondernemersvertrouwen krijgt een flinke knauw door de oorlog in Oekraïne

In de POL informeren de ondernemersorganisaties om de drie maanden bij de bedrijven naar de resultaten van de afgelopen drie maanden en de vooruitzichten naar het komende kwartaal. Daaruit blijkt dat de terugval van het Limburgse ondernemersvertrouwen zich het sterkst laat voelen in de bouwsector en de detailhandel. Ook in de productiesector, voor wie het afgelopen kwartaal nog min of meer stabiel bleef, ziet een kleine meerderheid het komende kwartaal negatief in. De maakbedrijven, vaak voortrekkers van tewerkstelling en investeringen, blijven weliswaar positief gestemd, maar ook hun verwachtingen zijn getemperd. De groothandel en dienstensector blijven zowel voor het voorbije kwartaal als het komende kwartaal in hoofdzaak positief, maar ook bij hen wegen de oplopende kosten, de krimpende winstmarge en competitiviteit duidelijk zwaar op het gemoed.