Lummen weet nu hoe het gesteld is met bijna 4.300 bomen

"We hebben eerst een inventaris van de 4.272 bomen gemaakt en daarbij een boomveiligheidscontrole gedaan. Daardoor hebben we nu een bestand waarvan we weten welke bomen gesnoeid moeten worden en welke extra onderzoek nodig hebben. Momenteel is er 33 % kroonbedekking in Lummen aanwezig, wat heel goed is voor een gemeente", weet Eline Van Mierlo van de firma Pius Floris.