Maar helft marktkramers op Leuvense markt door voorspelde sneeuw: "Alleen de echte staan er"

Bakkerij Pain Public slaat geen enkel week de markt over. “We twijfelen er soms over om ’s morgens in ons bed te blijven liggen, maar we doen dat niet. We komen speciaal voor onze trouwe klanten. We hebben de reputatie om altijd op de markt te staan, en we willen onze reputatie alle eer aandoen. Vandaag hebben we ons warm gekleed, ik draag een muts, we hebben twee brandertjes die ons warm houden en ook de ovens geven warmte”, zegt Kenzo.

Door het slechte weer verwachten de marktkramers ook minder klanten. “We verwachten veel minder volk. We hebben ook heel wat minder mee, zo’n vijfde minder. We moeten daar wel op voorhand over nadenken, want anders moeten we veel in de vuilnisbak gooien”, zegt Kenzo.