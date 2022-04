"Onaangename oorlogswinst": hoe Noorwegen worstelt met miljarden die het binnenrijft door hoge gas- en olieprijzen

De goede verstaander hoort Noorse politici nu al wat ongemakkelijk op de stoel schuifelen. Een "onaangename oorlogswinst", wordt het er al genoemd. Visser: "Sommigen vragen zich af of het nu 'business as usual' is - en ze dus het geld in het investeringsfonds moeten steken - of ze toch het geld naar de slachtoffers van oorlog moeten laten vloeien. De groenen in het Noorse parlement hebben nu een voorstel ingediend om een soort modern Marshallfonds (naar het grote hulpplan na WOII, het Marshallplan, red.) in het te leven roepen en dat geld bijvoorbeeld uit te keren om de 4 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne te ondersteunen."