Minder methaanuitstoot dankzij voedingssupplementen in veevoeder: "Koeien stoten veel methaan uit via boertjes"

Het gebruik van voedingssupplement "Bovaer" bij melkveehouders is een primeur in België. Het supplement is ontwikkeld door wetenschapsbedrijf DSM en op boerderijschaal getest door het ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. Het voedingssupplement zorgt ervoor dat koeienpensen minder methaan produceren. Dit jaar zullen de melkveehouders die leveren aan Actimel, voor het eerst in België het voedingssupplement in gebruik nemen. Het gaat om een theelepel van het ingrediënt per dag per koe. "Het wordt gemengd onder het gewone veevoer", vertelt veehouder Hillen. "Met als effect dat methaanuitstoot tussen de 20 en 40 procent wordt gereduceerd."

Volgens Hillen zullen koeien nog altijd boertjes laten, "maar met minder methaan." De supplementen zouden gezond zijn voor de koe en zouden niet voor een smaakverandering van de zuivel zorgen. "Ik vertrouw op de wetenschap", vertelt Hillen. "Als de technieken bestaan, moeten we ze gebruiken. Dit is één van de vele innovaties die we zullen moeten doorvoeren om te kunnen blijven bestaan", besluit Hillen.