Moeder en drie kinderen afgevoerd na CO-intoxicatie in Lanaken

De drie kinderen werden preventief eveneens naar het ziekenhuis overgebracht. Dat bevestigde burgemeester Marino Keulen (Open VLD) van Lanaken.

Het was de echtgenoot die de vrouw aantrof. Vermoedelijk om brandstofkosten te besparen, was er binnen een terrasverwarmer aangestoken. Zo'n toestel zuigt alle zuurstof van binnen weg en geeft CO af. Omdat de vrouw tijdig is aangetroffen, is er veel erger voorkomen kunnen worden.