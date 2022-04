Verliezen politici hun geloofwaardigheid als ze uit een konijnenpak springen?

Maar Sam vindt het ook gevaarlijk dat politici steeds meer opduiken in populaire programma's. "Onder meer door de stemplicht zien we dat het imago van een politicus veel belangrijker wordt dan de inhoud. We gaan inderdaad sneller stemmen op iemand die we 'sympathiek' vinden, in plaats van op inhoudelijke standpunten van de partij." Volgens Sam kunnen extremere personages zo ook een platform krijgen, en dat mag niet normaal worden. "In de VS zat Rudy Giuliani in een pak van "The Masked Singer". Die is mee verantwoordelijk voor de bestorming van het Capitool en hij wil zowat de democratie omverwerpen. Zo'n figuren wil je toch niet populair maken in een televisieprogramma voor het hele gezin?" Daarom zou Sam voorstander zijn van een algemeen verbod voor politici om deel te nemen aan entertainmentprogramma's.