Nazareth wil groene karakter behouden: 15 hectare woonuitbreidingsgebied wordt open ruimte

In Nazareth zijn er nog zowat 165 hectare aan onbebouwde gronden bestemd als woonuitbreidingsgebied. Al in 2003 zijn enkele woonuitbreidingsgebieden bevroren in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

De gemeente is van plan om dat zo te houden volgens burgemeester Claeys: “Door de nieuwe plannen van de Vlaamse regering zouden we te veel planschade moeten betalen aan eigenaars, van wie de bouwgrond zijn waarde zou verliezen. Dat kunnen we budgettair niet aan. Vandaar dat we ons nu beperkt hebben tot de 15 hectare waarvan we vrijwel zeker zijn dat we geen planschade moeten uitbetalen.”

In de toekomst zal er nog zo’n 25 hectare woonuitbreidingsgebied bebouwd kunnen worden in Nazareth. De rest moet open ruimte blijven.