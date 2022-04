Nederlandse drugskoerier op heterdaad betrapt in Ieper: "Hij had drugs mee voor een dealer" 

Dinsdagmiddag konden de lokale recherche en een team van de politiezone Arro Ieper een drugskoerier op heterdaad betrappen. Het onderzoek gebeurde in het kader van een lopend drugsdossier. De Nederlandse man uit Roosendaal kwam een Ieperse dealer aan huis bevoorraden. In het huis en in de wagen van de koerier werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. In totaal gaat het om 2,5 kg speed, 1.800 tabletten xtc, een halve kilo cannabisproducten en nog enkele kleinere hoeveelheden van cocaïne, MDMA, ketamine en crystal meth, die samen met cash geld in beslag werden genomen.

Zowel de koerier als de dealer zijn aangehouden. De vriendin van de drugsdealer is vrijgelaten onder strikte voorwaarden.