Oekraïense kinderen in Oudenaarde krijgen deeltijds les in eigen taal

Voor de hoofdvakken zoals taal en wiskunde zitten de Oekraïense kinderen 3 halve dagen per week samen. "De rest van de week zitten ze samen met onze kinderen in het reguliere Vlaamse onderwijs", vertelt Wim Van Nieuwenhuize, algemeen directeur van Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde. De leerkrachten zijn onder meer gevluchte leerkrachten uit Oekraïne. "Ook hebben we iemand gevonden die al jaren in Vlaanderen woont, perfect Nederlands spreekt en leerkracht was in Oekraïne."