Onderzoek naar mogelijke verkrachting in Coyendanspark in Gent is stopgezet

Het onderzoek naar de mogelijke verkrachting in het Coyendanspark in Gent is geseponeerd. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Het slachtoffer verklaarde in oktober dat iemand vermoedelijk iets in haar drankje had gedaan en dat ze daarna verkracht zou zijn. "We hebben de zaak grondig onderzocht, maar we hebben geen materiële elementen gevonden die haar klacht ondersteunen", zegt het parket.