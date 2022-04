Onderzoek wijst uit: Limburgse nachtzwaluw doet aan sprint en duurloop als hij migreert

"In gebieden waar veel voedsel beschikbaar is, zoals de Sahel-regio ten zuiden van de Sahara, worden nachtzwaluwen duurlopers. Van zodra de zon onder gaat, eten zij eerst hun buik rond en migreren dan pas verder in een rustiger tempo, zo’n 200 kilometer per nacht, op een lagere hoogte van ongeveer 1.000 meter boven de grond.” De nachtzwaluwen maken dus tijdens het migreren gebruik van de plaatselijke voedselvoorzieningen om onderweg bij te tanken.