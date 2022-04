Ziekenhuizen in Vlaanderen stellen niet-dringende zorg opnieuw uit, zegt zorgkoepel Zorgnet-Icuro

De ziekenhuizen in België, maar vooral in Vlaanderen blijven onder druk staan als gevolg van de toename van het aantal griep- en coronapatiënten en door de aanhoudende hoge personeelsuitval. De druk is het hoogst in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. In Gasthuisberg in Leuven moet één derde van alle niet dringende zorg worden uitgesteld. Maar volgens Zorgnet-Icuro moeten in alle Vlaamse ziekenhuizen niet dringende ingrepen worden uitgesteld. In Brussel en Wallonië is de druk opvallend minder op dit moment.