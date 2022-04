Organisator van Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen: "We zullen strooien waar het glad ligt"

De lage temperaturen en sneeuwbuien waren vandaag ook voelbaar in de Vlaamse Ardennen. Morgen vormen die het hoofdtoneel voor 16.000 liefhebbers die de Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen zullen rijden. Om de liefhebbers gerust te stellen, monitort de organisatie het parcours nog een laatste keer. "Op de beelden die we binnenkrijgen zien we dat het parcours er nu al sneeuwvrij bij ligt, dus dat is al goed nieuws", zegt woordvoerder Gert Van Goolen.