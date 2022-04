Paus vraagt om vergiffenis voor misbruik van inheemse kinderen in internaten in Canada

Deze internaten werden voornamelijk gerund door de Katholieke en Anglicaanse kerk. Paus Franciscus heeft nu voor het eerst zijn excuses aangeboden. "Ik vraag vergiffenis aan God voor het betreurenswaardige gedrag van de leden van de Katholieke Kerk", zei hij aan een delegatie van Métis (een bevolkingsgroep van gemengde etnische afkomst), Inuit en First Nations, "ik voeg me bij mijn broeders, de Canadese bisschoppen om u mijn excuses aan te bieden."

Hij zei ook dat hij zich schaamde en verontwaardigd was over alles wat zij hadden moeten verduren door toedoen van katholieke leiders.

Eerder had de paus al gezegd dat hij aangedaan was door de ontdekking van de resten van honderden kinderen. Excuses bleven echter uit, hoewel de Canadese premier Justin Trudeau daarnaar gevraagd had. De Katholieke kerk van Canada had in september vorig jaar wel al officiële verontschuldigingen aangeboden.