2 op 3 beroepsleerlingen kunnen na afstuderen niet voldoende lezen, begrijpend luisteren of rekenen: "We falen echt"

"Slechts een op de drie leerlingen behaalt de eindtermen (red. voor begrijpend lezen, luisteren en rekenen), de rest scoort dus ondermaats in vergelijking met de onderwijsdoelen die we voor hen beogen", zegt professor Rianne Janssen die de peilingsproeven coördineert aan VRT NWS. "De leerlingen hebben moeite om heel concrete zaken zoals bijvoorbeeld een korting in een winkel te berekenen."

Het is niet zo dat ze niet kunnen lezen of schrijven. "Het gaat om de essentiële informatie uit een korte tekst halen, weten wat er bedoeld wordt en daar naar handelen", legt Van Damme uit. "Het gaat dus niet om hoogdravende theoretische kennis. Het gaat om basisvaardigheden die je nodig hebt in het dagelijkse leven. Zoals treintabellen lezen of aankopen doen in een supermarkt."

Hieronder staan twee voorbeelden die uit de peilingsproef komen, het artikel gaat eronder verder: