Pendelbus naar winkelcentrum Malinas: “We willen Mechelaars overtuigen op een duurzame manier naar het winkelcentrum te gaan”

Vanaf morgen rijdt de Pendelbus Malinas iedere zaterdag tussen het station van Mechelen en het winkelcentrum Malinas. “Gedurende de week was er buslijn 6 die aan het winkelcentrum stopte. In het weekend was er nog geen bediening en dat was echt een gemiste kans”, vertelt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open VLD) bij Radio 2 Antwerpen.