Politieman aangehouden in onderzoek Sky ECC

Woensdagavond vielen speurders van de federale gerechtelijke politie van Brussel binnen in het politiecommissariaat van Vorst. Kort daarvoor hadden ze een politieman die er werkt opgepakt in zijn woning in Sint-Jans-Molenbeek. De naam van de man dook op in enkele van de miljoenen berichten van het gekraakte Sky ECC-netwerk, valt te horen bij het federaal parket. Op welke manier de politieman betrokken is bij criminele feiten, wordt nog onderzocht. “Op dit moment kunnen we nog niet bevestigen dat hij betrokken is bij misdaadbendes of de maffia, dat moet het onderzoek nog uitwijzen, zegt Eric Van Duysse, woordvoerder van het federaal parket.

De politieman van de zone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst) werd donderdagavond door de onderzoeksrechter in Brussel verhoord en zit inmiddels in de cel. “Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst voor ongeoorloofde consultaties in politiedatabanken en voor schending van het beroepsgeheim”, aldus Van Duysse. De man verschijnt volgende week voor de raadkamer, die moet oordelen over zijn verdere aanhouding.