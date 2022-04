Politiezone Neteland neemt 16 nieuwe trajectcontroles met ANPR-camera's in gebruik: "Verkeersveiligheid en leefbaarheid blijven een prioriteit"

Ondanks de vertraging van de leveringen, zijn de camera's van goudwaarde. "Verkeersveiligheid is een van de prioriteiten in het nationaal veiligheidsplan. Onaangepaste snelheid maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit. Vandaar deze trajecten. Ze controleren op invalswegen en in de bebouwde kom. Maar 3 camera's vormen ook een vrachtwagensluis. Die meten tonnagebeperking. Alle voertuigen die het traject afleggen en zwaarder geladen zijn dan toegestaan, worden automatisch geregistreerd door de camera's. Zo werken we ook aan verkeersleefbaarheid", besluit de korpschef.