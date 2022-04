Primeur voor de VS: werknemers in Amazon-vestiging in New York willen een vakbond

Vorig jaar pas was een eerdere poging om in een Amazon-depot een vakbond te starten nog mislukt. Dat was toen in Bessemer, in de zuidelijke staat Alabama, en die strijd om de vakbond kreeg heel wat media-aandacht. Er was sprake van intimidatie en druk op de werknemers vanwege de bedrijfsdirectie - om tégen een vakbond te stemmen. Niemand minder dan president Joe Biden sprong toen in de bres voor het initiatief: ten allen tijde moesten werknemers in Amerika tenminste vrij en eerlijk kunnen kiezen voor of tegen vakbondsvertegenwoordiging. Hij noemde de vestiging niet, maar wel de staat.