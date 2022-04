Advocate van Jan Fabre op tweede procesdag: "Hij is geen crimineel die moet opgesloten worden"

Volgens advocate Eline Tritsmans is het tijd voor nuance. "Deze zaak is volledig ontspoord", zegt ze. "Mijn cliënt is ontmenselijkt." Ze zegt dat ze Fabre niet wil ophemelen. "Hij is geen god is en hij waande zich ook geen god. Hij kent zijn gebreken en hij wil eraan werken."

"Fabre heeft mij gezegd dat hij beseft dat hij een arrogante aristocraat is. Of op zijn Antwerps: een echte ambetanterik. Hij heeft een uitgesproken karakter, is impulsief, heeft enorm veel energie en gaat de confrontatie niet uit de weg", zegt ze. "Maar hij is ook een genereus persoon die het beste uit anderen wil halen."