Sint-Martens-Latem pleit voor tunnels onder de Leie in plaats van nieuwe bruggen om het uitzicht en de natuur in de streek te bewaren

Dirk Coopman, docent architectuur aan de KU Leuven doet onderzoek naar de intunneling van snelwegen. De gemeente Sint-Martens-Latem doet een beroep op zijn expertise om te bekijken of de geplande werken in de Leiestreek anders kunnen aangepakt worden. Er zouden vier bruggen over de Leie moeten vervangen worden en het op- en afrittencomplex in Drongen is aan vernieuwing toe. Die plannen hebben nog geen concrete startdatum, maar ze zijn wel aangekondigd.