Sint-Pauluskerk Antwerpen opent deel van ondergrondse crypte uit 13e eeuw: "Oudste bakstenen van de stad"

Het nieuwe gedeelte is meteen ook het interessantste, vindt de gids. "Dit is het oude hoogkoor van de kerk uit de 13e eeuw. De muren zijn duidelijk gebruikt als fundamenten voor de huidige Sint-Pauluskerk. Sommige van deze zuilen en muren zijn dus bijna 750 jaar oud. Ook zien we hier resten van een monumentale poort die uitgaf op de Schelde. Daarnaast zien we hier de oudste bakstenen die in Antwerpen terug te vinden zijn. Dat is zeer uniek. Ze zijn enkel nog te vinden in het Steen of in de Kathedraal."