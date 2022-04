Maaseik waarschuwt inwoners voor aanvallen van oehoe: "Hij wil zijn nest beschermen"

Al enkele jaren woont er een oehoekoppel in Maaseik. De dieren hebben zich gevestigd in de buurt van de historische wal. En vermoedelijk hebben ze daar nu ook een broedplaats, Want uit meldingen van enkele inwoners blijkt dat de oehoes hun nest hardnekkig verdedigen. Burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD): "Ik heb twee meldingen gekregen van mensen die vertellen dat de oehoe toch wel dicht in hun buurt was gekomen, onder meer van een medewerkster van de stad. Dus is het vermoeden dat die oehoe een aanval of schijnaanval heeft gedaan."

Die medewerkster van de stad is Iris Ignoul. Ze vertelde haar verhaal op Radio 2 Limburg.