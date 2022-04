Genker Plantencentrum zet planten opnieuw in de serre vanwege de vrieskou: "Ze hebben al te veel jonge scheuten"

"Met man en macht hebben we gisteren alle planten die uit Italië kwamen of in de serre opgegroeid zijn en daardoor al goed opgeschoten waren, weer de serre ingereden", vertelt Bart Hiemeleers van het Genker Plantencentrum. "Het zijn tuinplanten, ze kunnen best wel vorst verdragen, maar omdat het weer de vorige weken heel goed was, zijn ze al vroeg uitgelopen. Ze zijn dus nu op zijn mooist en het zou jammer zijn moest dat jonge schot er nu nog vanaf vriezen. Uit voorzorg hebben we ze dan maar opnieuw naar binnen gereden, om ze zo te beschermen tegen de vorst."