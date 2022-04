Twee bruggen en tunnel in plaats van 7 spoorovergangen in Diepenbeek: "Grootste spoorovergangenproject ooit in ons land"

In totaal gaan 7 spoorovergangen dicht in Diepenbeek. Twee sloten eerder al, twee (Peperstraat en Stationsstraat) vandaag en drie (Rooistraat, Nierstraat en Molenstraat) volgende week. De sluiting van de spoorovergangen in Diepenbeek was nodig voor de mogelijke komst van de sneltram maar ook om het zware verkeer zoveel mogelijk uit het centrum van Diepenbeek weg te houden.



Ook voor de veiligheid is de sluiting van de overgangen een goede zaak. Wie vroeger van de ene kant van Diepenbeek naar de andere wou, moest altijd wel ergens het spoor over. In het verleden zijn op die plaatsen ook al verschillende dodelijke ongevallen gebeurd.