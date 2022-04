Provincie verbiedt landbouwers om water op te pompen in Oostkamp

De provincie West-Vlaanderen neemt maatregelen om enkele kleinere beken in de buurt van Oostkamp te beschermen. De gouverneur heeft beslist dat de boeren geen water meer mogen oppompen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek. De beken zouden te fel beschadigd raken. Zo wil hij ook de zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten beschermen.

De landbouwers uit de buurt vinden dat op zich een goede maatregel, maar dat het verbod het hele jaar door geldt, is volgens hen overdreven. "In de meeste periodes van het jaar zit er wel voldoende water in de beken. Als je op die momenten het water capteert of gaat oppompen, dan veroorzaak je geen schade of problemen voor de ecologie", vertelt landbouwer Geert Declercq uit Oostkamp. "Het is net minder duurzaam en slechter voor het milieu om water uit het kanaal te halen en te vervoeren naar onze hoeve, terwijl het eigenlijk gewoon aan onze hoeve passeert. We zouden dat niet moeten transporteren met zwaar vervoer."