Vijf verwaarloosde honden in Lanaken mogen terug naar eigenaar, burgemeester reageert verbolgen

De dieren werden een kleine twee weken geleden in beslag genomen. Ze leefden in erbarmelijke omstandigheden binnen in de gezinswoning van een koppel, tussen uitwerpselen en urine. De dieren konden ook niet naar buiten. De afgelopen weken verbleven alle in beslag genomen honden in het dierenasiel Dieren in Nood vzw in Kinrooi. Vijf van die dieren mogen van de dienst Dierenwelzijn nu terug naar de eigenaar. Het asiel zelf wenst niet te reageren, omdat er op dit moment nog een procedure loopt tegen de eigenaren. Mogelijk krijgt het koppel een verbod op het houden van dieren.