Vlaamse regering erkent 3 nieuwe opleidingen aan de UHasselt

De bachelor sociale wetenschappen zet sterk in op de drie D’s. Diversiteit, digitalisering en democratie. "En dat zijn drie cruciale thema’s waar we willen op inzetten. Inclusie in onze regio is een must en we hebben wetenschappers nodig die dat kunnen doorgronden en kunnen sturen," aldus de rector. "Hetzelfde geldt voor digitalisering waar iedereen de mond van vol heeft en wat democratie betreft en alles wat daar mee samenhangt, is het nu meer dan ooit duidelijk dat daar wetenschappelijk werk rond nodig is."