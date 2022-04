VOKA Aalst wil geen Forensisch Psychiatrisch Centrum op bedrijventerrein

Over de komst van een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Aalst was de afgelopen weken veel te doen. De stad zoekt een locatie voor het centrum en heeft 5 mogelijke locaties, maar stuit steeds op protest van de buurt. Bij 3 van die 5 locaties suggereert de stad een bedrijventerrein. "Wij denken niet dat het een goed idee is om een van de laatste zones voor bedrijfsactiviteit aan te wenden als locatie voor een FPC", klinkt het bij Jan Van Ghysegem van VOKA Aalst.