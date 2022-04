Vooruit voert actie in Hasselt tegen duurdere bustickets

En zijn partijgenoot en collega Els Robeyns vult aan: "We hebben gisteren in het Vlaams parlement ook een voorstel ingediend om de prijsverhoging terug te draaien en te bevriezen zoals de federale regering gedaan heeft. Anderzijds stellen wij ook voor om werk te maken van een combiticket. Daarbij kunnen reizigers voor 7 euro per dag gebruik maken van al het openbaar vervoer in het land. Op die manier hopen we het openbaar vervoer te promoten en vooral goedkoper te maken."