vzw De Boot annuleert eerste boottochten, omgevallen bomen blokkeren na een maand nog altijd de vaarroute 

Bart Castelein van vzw De boot in Merkem moet de eerste boottochten van het jaar annuleren. De Boot organiseert ecologische boottochtjes, waar ze met bezoekers onder andere op het kanaal Ieper-Ijzer varen. Maar het Ieperleekanaal tussen de Driegrachtenbrug en de Knokkebrug in Merkem is nog altijd versperd door omvergevallen bomen. Zo'n 22 bomen liggen er al ongeveer een maand. Ze zijn omgewaaid tijdens de verschillende voorjaarsstormen, zoals Eunice of Franklin.

"Ik durf er op dit moment niet varen met een boot. De bomen liggen onder de waterlijn, dus je ziet niet goed hoe diep het water is of tot hoe ver de bomen komen", vertelt Bart. "In het verleden hebben wij al eens een gelijkaardige situatie gehad met grote takken in het water, die ons schip beschadigd hadden. In totaal hadden we toen 10.000 euro aan reparatiekosten en dat willen we zeker niet nog eens meemaken."