Verwarmen en koelen met rioolwater: hoe werkt riothermie? En is het mogelijk in jouw buurt?

Riothermie is warmterecuperatie uit afvalwater. Het wordt dus gezien als een groene en duurzame energiebron, weliswaar in de juiste context, omdat het uiteraard niet overal zomaar toepasbaar is.

Waterzuiveringsmaatschappij Aquafin paste het concept voor het eerst toe bij de verbouwing van haar hoofdkantoor in Aartselaar. Er zijn twee soorten riothermie, zegt Maarten Raemdonck, manager Innovatie bij Aquafin. "Je kan de warmte halen uit afvalwater in de riool, maar ook uit gezuiverd water in waterzuiveringsstations. Het eerste heet in het jargon riothermie influent, het tweede riothermie effluent."

Voor alle duidelijkheid: het project dat vandaag is voorgesteld gaat over het eerste, maar ook het tweede systeem heeft heel wat potentieel: er zijn zowat 300 waterzuiveringsinstallaties die in aanmerking zouden komen. Het eerste specifieke project zou in dat verband "een kwestie van maanden" zijn.