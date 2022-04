Hoe De Ronde uitgroeide tot een fenomeen in Vlaanderen en waarom de oprichter zich nu zou omdraaien in zijn graf

Van Den Houte was de zoon van een notaris en nam vooral de strategische en financïele taken op zich. Net als boerenzoon Karel Van Wijnendaele had hij een goede pen, ze schreven beide voor het krantje "Sportvriend" en richtten samen in 1912 de krant "Sportwereld" op. Een jaar later, in 1913, organiseerden ze met "Sportwereld" de eerste Ronde Van Vlaanderen. Een idee dat ze oppikten in het buitenland, want ook de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Italië werden georganiseerd door sportkranten.