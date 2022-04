Wielrenner Aimé De Gendt krijgt fandorp in Haaltert tijdens Ronde van Vlaanderen

De Gendt ziet het wielrennen de laatste jaren weer aan populariteit winnen in zijn gemeente. "In de jaren '80 en '90 was Haaltert een echte wielergemeente met profrenners zoals Hendrik Redant en Patrick Roelandt. Later is de wielergekte wat afgezwakt, maar nu wil de gemeente zich duidelijk opnieuw op de kaart zetten."

De wielrenner van Intermarché-Wanty-Gobert kijkt al heel het jaar uit naar de Ronde van Vlaanderen. "Het zou heel mooi zijn als ik de finale kan rijden. De ploeg zal zowel op mij inzetten als op mijn Noorse ploegmaat Alexander Kristoff, die de Ronde ooit al eens wist te winnen. Maar ik zal al heel blij zijn met een plaats in de top 10."