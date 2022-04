Zeiljacht van Jacques Brel "Askoy II" definitief beschermd als varend erfgoed

De Askoy II was in de jaren zestig een van de grootste stalen zeiljachten in het land. Brel kocht de boot in 1974 en leerde ermee zeilen. Hij vertrok ermee op een wereldreis, die voortijdig eindigde op de Markiezenarchipel in Frans-Polynesië. Brels dertiende en meteen laatste lp is bekend onder de titel “Les Marquises”. Er gingen 2 miljoen exemplaren over de toonbank, de plaat bevat ontsterfelijke songs als “Voir un ami pleurer” en "Jojo".