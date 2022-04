Zoersel start met taallessen voor Oekraïense vluchtelingen: "Velen willen graag Nederlands leren"

In Zoersel verblijven op dit moment zo'n 60 vluchtelingen. "Veel van hen hebben al aangegeven dat ze graag willen werken en ook Nederlands willen leren", zegt schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers (CD&V). "Dit is het moment om dat aan te pakken. De eerste vluchtelingen zijn hier al 2 à 3 weken. In het begin is het belangrijk om hen zich veilig te laten voelen en hen rust te gunnen. Maar nu willen we de volgende stap zetten: het aanbod van taallessen."