Middenveldorganisaties willen dat 8 mei (opnieuw) feestdag wordt: "Herinnering aan einde Tweede Wereldoorlog vervaagt"

Verschillende middenveldorganisaties roepen op om van 8 mei opnieuw een wettelijke feestdag te maken. 8 mei is het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, nazi-Duitsland gaf zich op die dag (in 1945) over. In verschillende landen zoals Frankrijk is 8 mei een officiële feestdag, maar bij ons werd die in 1974 afgeschaft. "Mensen weten niet meer wat fascisme inhoudt", zegt initiatiefneemster Ellen De Soete. Haar moeder zat tijdens de oorlog in het verzet.