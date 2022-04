Aantal wekelijkse markten in provincie Antwerpen stijgt

Het hangt vaak af van gemeente tot gemeente of een markt een sterke aantrekkingskracht heeft. In onze provincie is het aantal markten de afgelopen jaren wel toegenomen. "Zo start er deze maand nog een nieuwe markt in Hulshout waar nog nooit een markt was. Er zijn momenteel wekelijks 87 openbare markten. Die staan in 52 van de 69 gemeenten. In 2013 hebben we nog eens een meting gedaan. Toen waren er 80 markten in 50 gemeenten. Ook het aantal bezoekers stijgt. We zien wel dat het soort kramen verandert. Zo zijn er bijvoorbeeld meer tijdelijke kramen en in de kleinere gemeenten wordt er vooral voeding verkocht. We willen dus goed weten wat er verandert en waarom. Het is ook belangrijk dat verschillende doelgroepen de weg vinden naar de markt. We werken ook aan een app, waar we onder meer de jonge mensen meer willen mee bereiken. Zo kan je bijvoorbeeld zien waar het markt is en welke kramen er staan."