BEKIJK - Premier De Croo rijdt de Ronde als wielertoerist: "Ik heb wat gefietst maar reken op mijn parcourskennis"

Bijna 16.000 wielertoeristen nemen vandaag deel aan de Ronde van Vlaanderen. Dat bewijst dat de populariteit van de Ronde voor de amateurs nog altijd zeer groot is. Ook federaal premier Alexander De Croo neemt deel samen met een vriendengroep. Is onze premier een echte flandrien? En voor welk stadium van het parcours is hij het meest beducht? Reporter ter plaatse Peter Decroubele kon hem aan de start in Oudenaarde enkele vragen stellen.