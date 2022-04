BEKIJK - West-Vlaamse vrijwilligers houden weggeefmarkt in Trooz, zwaar getroffen door overstroming 2021

Bijna 9 maanden na de overstromingen in Wallonië is de nood bij slachtoffers nog heel groot. Veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de overheid en officiële hulporganisaties. Dat kon de ploeg van "Het journaal" vaststellen in Trooz, een van de zwaar getroffen gemeenten in de provincie Luik. Vrijwilligers uit West-Vlaanderen hielden er een weggeefmarkt met nieuwe en zo goed als nieuwe ingezamelde spullen.