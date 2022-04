Buitenspeeldag in Beringen als feestelijke start van de paasvakantie

Voor de 15e keer kunnen kinderen in Beringen vandaag gratis genieten van een uitgebreid spelaanbod en workshops. “Door de locaties en activiteiten te spreiden, krijgt elk kind de mogelijkheid om dicht in de buurt buiten te gaan spelen",vertelt schepen Jessie De Weyer (N-VA). “De locaties maakten we dit jaar één voor één bekend via een zoektocht op sociale media. Dit jaar was dat het skatepark, het Koersels Kapelleke, de Paalse Plas, de Avonturenberg en het park van Beverlo.