Dan toch geen groot appartementsgebouw in het centrum van Hoeilaart

Al maandenlang hangen zwarte vlaggen uit in Hoeilaart en wordt op de gemeenteraad gebakkeleid over een groot bouwproject van 93 appartementen in het centrum. Een actiegroep van inwoners vreest voor een verregaande verstedelijking en het verdwijnen van het dorpsgevoel. Ze denken ook dat de straten van het centrum niet voorzien zijn op zoveel autoverkeer. Oppositiepartij CD&V protesteert omdat er geen sociale woningen in het project zouden zitten en wil ook lostaande gezinswoningen met een tuintje.